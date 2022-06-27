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LINE帳號轉新手機不卡關！7步驟「一鍵掃QRcode」搬家超簡單

聯合新聞網／ 綜合報導
LINE官方推出「掃描行動條碼換機」的功能，就能輕鬆將LINE帳號一鍵換機。（圖／LINE官方Blog）
LINE官方推出「掃描行動條碼換機」的功能，就能輕鬆將LINE帳號一鍵換機。（圖／LINE官方Blog）

以往想把舊手機的LINE帳號換到新手機，除了要綁定帳號外，還需要將「移動帳號」功能開啟才能把帳號移動到其他手機，不過今（27）日LINE官方推出「掃描行動條碼換機」的功能，就能輕鬆將LINE帳號一鍵換機！

LINE官方表示，想使用「行動條碼移動帳號（掃QRcode換機）」的功能，需將手機的LINE版本更新至12.10.0（含）以上才可使用。該功能「手機號碼不變，換新手機」和「換新手機號碼也換新手機」皆可使用，另外，手機同系統裝置或是跨系統如安卓和蘋果iOS互轉也沒問題。LINE官方提醒，若新舊手機揭為「同裝置」，移動帳號前請先記得在舊手機完成LINE聊天記錄備份。

用「行動條碼移動帳號」7步驟相當簡單，一起照做吧：

（1.）在新手機上下載並登入LINE，選擇「使用行動條碼登入」。

「行動條碼移動帳號」流程圖。（圖／LINE官方Blog）
「行動條碼移動帳號」流程圖。（圖／LINE官方Blog）

（2.）從新手機上點選「掃描行動條碼」並掃描舊手機上的行動條碼。

「行動條碼移動帳號」流程圖。（圖／LINE官方Blog）
「行動條碼移動帳號」流程圖。（圖／LINE官方Blog）

（3.）在舊手機上點開LINE主頁，點選「設定（齒輪圖示）」>「以行動條碼移動帳號」。

「行動條碼移動帳號」流程圖。（圖／LINE官方Blog）
「行動條碼移動帳號」流程圖。（圖／LINE官方Blog）

（4.）出現行動條碼後，請用新手機去掃舊手機上的行動條碼（請於一定時間內完成，否則須點選「更新」鍵更新行動條碼）。

「行動條碼移動帳號」流程圖。（圖／LINE官方Blog）
「行動條碼移動帳號」流程圖。（圖／LINE官方Blog）

（5.）使用新手機掃碼完畢後，會跳出視窗確認是否為本人，並輸入該裝置密碼再次確認。

「行動條碼移動帳號」流程圖。（圖／LINE官方Blog）
「行動條碼移動帳號」流程圖。（圖／LINE官方Blog）

（6.）舊手機身份認證完畢後，即可於新手機登入，也須注意在新手機按下登入後，該帳號就無法在舊手機上使用。

「行動條碼移動帳號」流程圖。（圖／LINE官方Blog）
「行動條碼移動帳號」流程圖。（圖／LINE官方Blog）

（7.）登入後可選擇是否復原已備份的聊天記錄，復原後即完成帳號移轉。該功能僅限同裝置使用，若跨裝置移轉帳號是無法復原備份的聊天記錄。

「行動條碼移動帳號」流程圖。（圖／LINE官方Blog）
「行動條碼移動帳號」流程圖。（圖／LINE官方Blog）

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