Apple Store員工投票成立工會 蘋果傳「沒反對」

針對美國馬里蘭州的Apple Store員工日前透過投票決定成立工會的情況，路透新聞報導指出，蘋果並不會為此表示反對。

雖然先前蘋果零售通路暨人事主管Deirdre O’Brien曾說明，若Apple Store工作人員成立工會，將不利於日後討論，但並不會限制員工成立工會的權益。

而從路透新聞報導表示，蘋果並未計畫干涉馬里蘭州Apple Store員工成立工會的決定，不像亞馬遜等企業反對員工成立工會，而會尊重員工成立工會訴求。不過，蘋果方面並未對此作任何回應。

位於美國馬里蘭州陶森鎮中心的Apple Store工作人員，日前以65票贊成及33票反對投票結果決定成立工會，成為第一家由工作人員自行成立工會的Apple Store。

以蘋果立場來看，並不希望員工自行成立工會，認為這樣將形成員工與公司對立情況，將不利後續溝通。同時，日前蘋果也強調已經針對Apple Store工作人員調整薪資，並且確保其工作權益。

但不少員工表示目前薪資難以追上物價等生活成本增加速度，同時也認為公司整體市值、營收成長表現，並未實際反應在員工薪水漲幅。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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