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IG推年齡驗證「社交擔保」 揪3名滿18歲好友要為你做這件事

聯合新聞網／ 楊又肇

Instagram提出兩種不同年齡驗證方式，藉此確保使用者年齡至少符合13歲以上，並且能依照青少年或成年人提供各自合適的內容。

其中一個名為「社交擔保」 (Social vouching)的驗證方法，將會透過三名與使用者在Instagram互加好友的帳號擁有者提供「擔保」，而這些帳號擁有者必須年滿18歲，並且必須在三天內回覆驗證。

而另一個透過自拍影片內容的驗證方式，則是由成立於2014年、提供數位身分驗證服務的Yoti，透過其人工智慧技術分析上傳影像中的臉部特徵，藉此推估使用者年齡範圍。Meta強調，在此驗證方式僅會提供影像內容，不會包含使用者任何個資，同時完成驗證後也會將上傳影像移除，不會保留在Meta或Yoti旗下伺服器。

至於另一個比較簡單的身分驗證方式，自然就是上傳身分證明文件內容，但對於不少人而言，可能會有更大個資隱私考量，因此Meta才構思透過前述兩種驗證方式確認使用者年齡。

不過，透過影像識別年齡的作法，恐怕還是會有不少誤差，尤其每個人的臉譜特徵可能會因為膚色等因素產生誤差，例如深色膚色、配戴眼鏡等情況可能會讓年齡有2-3歲左右判斷差異，若用於判斷一般成年人的話，可能產生影響還不算大，但如果要精準判斷13歲至18歲的差異時，可能就會有些爭議。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

個資 Instagram

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