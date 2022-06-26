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台灣會跟進嗎？蘋果悄悄調漲美國、加拿大及英國Apple Music學生方案訂閱費用

聯合新聞網／ 楊又肇

蘋果近期悄悄將美國、加拿大及英國地區的Apple Music學生方案訂閱費用調漲，其中美國地區訂閱費用從原本的4.99美元增加至5.99美元，而英國地區則從原本的4.99英鎊調整為5.99英鎊。而在之前，蘋果其實已經調整亞太地區、非洲，以及大洋洲地區的Apple Music學生方案訂閱費用。

不過，目前各地區的個人標準方案，以及家庭方案訂閱費用並未受影響，依然維持9.99美元，以及14.99美元價格。而先前推出以Siri互動為主的Apple Music聲控方案 (Apple Music Voice Plan)，目前依然維持4.99美元訂閱價格。

之所以調漲學生方案訂閱費用，有可能是為了平衡持續增加的播放成本，尤其在疫情影響期間，學生停留在家的時間增加之後，透過Apple Music播放音樂聆聽的比重也逐漸增加，因此可能成為蘋果調整訂閱價格有關。

至於在Apple Music調漲學生方案訂閱價格之後，或許也可能造成Spotify、YouTube Music等服務也跟進調漲。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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