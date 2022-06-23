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有片／抖…語音助理​​Alexa鬧鬼？半夜對話「幽靈」找老婆嚇壞男子

聯合新聞網／ 綜合報導
一名Alexa用戶在抖音放上自己智慧喇叭撞鬼的經過，一隻鬼透過Alexa在凌晨質問一個身分不詳的女性。圖擷自TikTok@ghosttoast_toons
一名Alexa用戶在抖音放上自己智慧喇叭撞鬼的經過，一隻鬼透過Alexa在凌晨質問一個身分不詳的女性。圖擷自TikTok@ghosttoast_toons

由亞馬遜（Amazon）所推出的語音助理Alexa被導入全球數千萬台設備中，如智慧音響與電視等，但隨著語音助理在許多家庭被使用，仍難保它不會出錯，就像近日抖音上狂被分享的一段影片，一個疑似「鬼」透過Alexa喇叭發出聲音。

根據《太陽報》報導，這段在抖音上被廣傳的​​Alexa鬧鬼影片，雖然被抨擊是明顯的假貨，但卻仍有不少跟Alexa有關的超自然現象被討論。2018年就有亞馬遜的Echo用戶表示，他們家的Alexa會自己發出「邪惡的笑聲」，讓他們感到害怕，有些人形容這突如其來的咯咯咯笑聲超級像「女巫的邪笑」，聽了讓人毛骨悚然。

《BuzzFeed》也指稱，一名使用者表示試圖要關燈，但Alexa卻會發出邪惡笑聲前，反覆開關燈；另一位使用者則說早上他們告訴Alexa關掉鬧鐘，但它的回應也是發出女巫般的邪惡笑聲。

而最近則是抖音上流傳著一段影片聲稱，一隻鬼透過Alexa在凌晨質問一個身分不詳的女性，這讓旁邊昏昏欲睡的男主人感到震驚。對話裡Alexa突然說：「她是我老婆」，而男主人被奇怪聲音吵醒後問：「你老婆是誰？」，Alexa又回答：「你把她從我身邊帶走」，影片中男子更急著回：「我沒有帶任何人，告訴我你想要誰，你找錯人了」，Alexa這時又說：「我在這裡找到她了。」隨後反覆發出讓人不安的笑聲，男子嚇到趕快拔下電源線。

看了這支影片的其他抖音使用者則說：「你必須先叫Alexa，它才能回答你的問題，而不能只是與它交談」，另一位使用者則說：「你可以看看你的Alexa紀錄，看問了什麼問題」。

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