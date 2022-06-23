YouTube去年底透過Content ID機制 提出版權聲明數量超過7億5000萬筆

針對YouTube上的影片版權管理，YouTube稍早公布數據顯示，去年下半年透過Content ID機制提出版權聲明數量超過7億5000萬筆，截至去年底依照Content ID機制聲明與營利結果，支付給版權所有者的廣告收益總額達75億美元，至於截至2020年11月以前的3年時間內更向創作者、藝人與媒體業者支付超過300億美元收益。

目前YouTube每月吸引超過20億名使用者登入，平均每分鐘更有超過500小時時間長度影片被上傳至YouTube，成為許多影片創作者、媒體業者分享內容，並且透過廣告獲利，或是帶動更大影響力的重要管道。

由於藉由影片內容帶動龐大廣告營收等經濟規模，因此YouTube對於版權內容維護技術十分看重，負責YouTube全球版權違規處置產品總監Fabio Magagna表示，目前主要透過網路表單、Content ID，以及版權比對工具 (Copyright Match Tool)，避免使用者上傳內容影響原始版權持有者權益，或是出現盜版內容氾濫等問題。

光靠Content ID機制檢查版權，其實不夠

其中，系統主要會透過Content ID機制過濾多數版權問題，同時隨著技術發展，目前Content ID機制可以比對內容也越來越仔細，舉凡完全相同，或是部分內容重疊、以不同方式處理的影片內容都能仔細比對，甚至包含音樂等內容也能比對確認是否有侵權問題。

但僅透過Content ID機制比對是否有侵權，實際上還是不夠，因此YouTube也會允許版權持有者透過支援80種語言的網路表單進行申訴，並且藉由主張版權所有，要求YouTube將涉及侵權影片下架。另外，藉由版權比對工具則是可以讓影片、音樂版權持有者檢查YouTube上是否有跟自己上傳影片相同內容，進而可提出侵權申訴。

▲Content ID機制背後運作原理

▲版權比對工具運作原理

簡單說起來，YouTube目前會透過Content ID機制自動檢查所有可能侵權內容，而未能透過Content ID機制查出的侵權內容，則可由版權所有者透過網路表單主動提出申訴，或是在YouTube工作室的版權項目中，利用版權比對工具檢查是否有其他侵權內容。

另外，Content ID機制可能也會有誤判情況，因此在YouTube版權檢查部分依然會保留部分人工審核，但絕大部分都會透過自動化流程，或是由版權持有者主動提出申訴進行後續處理。

▲透過Content ID機制確認版權時的處理流程

▲透過YouTube人工確認版權時的處理流程

內容必須存放在YouTube才能進一步比對

不過，Fabio Magagna說明在目前以Content ID機制檢查為主的情況下，YouTube背後運作系統必須先釐清影片原始版權所有者是誰，亦即使用者的影片內容必須是已經上傳至YouTube狀態，否則像是從中國的抖音、嗶哩嗶哩 (嗶哩嗶哩)、西瓜視頻等平台，將他人內容「搬運」至YouTube，並且以此獲取廣告利益的作法，基本上很難被阻止，除非是原始版權持有者主張權益，並且要求YouTube下架。

另一方面，針對目前YouTube Shorts服務提供Remix剪輯功能，其使用內容如何判斷是否侵權，Fabio Magagna表示這部份就要看實際狀況而定，在功能相關使用說明其實有提到Remix剪輯功能僅能取用原本影片中的短短幾秒內容，但確實也觀察到部分使用者不希望自己的影片內容被「引用」，因此未來也會針對使用需求調整此項服務的版權使用方式。

以整體來看，YouTube強調會持續藉由更簡單、直覺方式協助創作者過濾侵害版權情況，避免創作者上傳內容的廣告營收等權益受影響，甚至透過Content ID機制讓更多原本「盜版」內容維持在YouTube服務內，讓版權所有者能繼續獲取更多廣告營利，同時也能藉此擴大影片內容傳播效益。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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