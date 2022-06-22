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她看到「2字訊息」超火大 眾人認同曝：都直接不回

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO很討厭朋友只傳「在嗎」這二字，認為明明可以直接說明來意。圖為示意圖/Ingimage
原PO很討厭朋友只傳「在嗎」這二字，認為明明可以直接說明來意。圖為示意圖/Ingimage

通訊科技普及化後，許多民眾習慣用傳訊息的方式和家人、朋友保持聯絡，但有一種訊息內容卻讓眾人非常困擾。日前一名女網友在「Dcard」發文表示，她很討厭朋友只傳一則「在嗎？」的訊息，卻又不講到底要幹嘛，引起全網一陣共鳴。

原PO以「只有我很討厭收到這種訊息嗎」為題發文，提到她有一位朋友很常突然傳訊息來問：「在嗎？」好像要請她幫忙或占用一些時間，卻又不立即說明來意，讓人不知道要怎麼回覆，「只傳一句『在嗎』，然後就不講發生什麼事，難道就不是能直接說你要幹嘛嗎？」

許多網友紛紛認同表示，「很討厭，我在不在決定於你要找我幹嘛」、「只要密我不說重點，我都不會回，不說重點代表你也沒多急」、「我都說不在」、「我都隔兩天再回：『抱歉沒看到訊息』」、「這種我都至少放一天」、「這個通常就直接不讀…如真的有事就會再傳」。

不過，有一名網友跳出來澄清，表示自己很常傳「在嗎」訊息，是因為想知道對方是否可以立即回應，避免對方不在又打了一大堆訊息，沒意義也很浪費時間，同時也可以避免對方認為不受尊重，「直接打一堆給他，他會不會覺得憑什麼他要幫我？我連問都不用問嗎？』 」

也有部分網友認同回應，「想詢問對方是否在線上，可能有時效性、或是需要講電話怕打擾到別人的時候會這樣問」、「就是想確認在不在，再決定是否要打那些問題」、「有時候是真的當下在，才能處理這件事，問『在嗎』的目的是不想花時間打一大串，結果他不在，等他回來了看到訊息反而還要解釋剛剛的事情」。

Dcard LINE Messenger

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