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沒退燒還賺很大！Pokémon GO推出6年 全球鐵粉進貢近2千億原因是這些

聯合新聞網／ 綜合報導
手遊Pokémon GO問世不到6年，吸金突破60億美元（約1,800億台幣），被稱為超會賺錢的遊戲之一。圖擷自Pokémon GO
手遊Pokémon GO問世不到6年，吸金突破60億美元（約1,800億台幣），被稱為超會賺錢的遊戲之一。圖擷自Pokémon GO

玩家遍佈全球的「Pokémon GO（寶可夢GO）」最近在市調機構Sensor Tower的統計下，自2016年推出至今，來自全球玩家的貢獻營收突破60億美元（約1,800億台幣），遊戲魅力仍舊不減，並累積出一票死忠玩家。

根據Sensor Tower的商店情報數據指出，Pokémon GO自2016年推出以來至今年5月為止，在APP Store與Google Play商店上，來自世界各國玩家貢獻的營收金額已突破60億美元（約台幣1,800億），平均每年為軟體開發商Niantic賺進10億美元（約台幣300億）。

Sensor Tower的分析師克雷格（Craig Chapple）也指出，美國是Pokémon GO終身玩家花錢第一名的國家，創造了22億美元（約台幣650億），佔總收入36.6％，日本則是以32.6％位居第二，德國則是5.2％排名第三。而Google Play玩家的支出貢獻最多，累計31億美元（約台幣920億），Apple Store的收入則是28億美元（約台幣830億）。

Sensor Tower數據也指出，Pokémon GO在上個年度仍然是全球下載率最高的擴增實境遊戲，它花不到6年的時間創造出60億美元營收的紀錄，被譽為史上最吸金的手遊之一。

擁有同樣潛力的手遊包括，King的《糖果傳奇》（Candy Crush Saga）、Supercell的《部落衝突》（Clash of Clans），以及《絕地求生》（PUBG MOBILE）與《王者榮耀》（Honor of Kings）。

克雷格也指出，Pokémon GO之所以持續保有魅力，除了不斷讓遊戲跟上時事外，不受疫情影響，仍持續舉辦虛擬或實體活動，讓玩家保有向心力與黏著度，達到今日不敗的位置。

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