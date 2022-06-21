你做過嗎？逾400萬英國人偷連鄰居網路 他們靠這些「關鍵」破解密碼
你有不小心連到別人家Wi-Fi「就地取材」嗎？法國一家網路供應商針對2000名英國人所做的調查報告指出，不少人都有偷連鄰居網路Wi-Fi的經驗。業者稱該研究樣本具有全國代表性，若英國人口現在有6722萬人，換算下來至少有430萬名、近6%英國人都「偷連」過。
平均「偷連」時數52天
外媒報導，法國網路供應商Konnect日前針對2000名英國人進行調查，發現在未經允許狀況下，平均「偷連」鄰居家Wi-Fi的天數為52天，更有約1%的人保持「密碼登錄」狀態超過1年。至於為何會連別人家的Wi-Fi？過半數的人認為，一般網路「非常不穩定」，10%的人表示想要「網路購物」才偷連，7%的人則說是為了約會而使用。
33%花半小時猜出密碼
業者表示，該研究樣本具有全國代表性，以英國人口約有6722萬人換算下，至少有430萬人都在偷連鄰居網路Wi-Fi，其中有37%的人因鄰居給出Wi-Fi密碼而儲存繼續使用，剩下「無法得知」鄰居Wi-Fi連線密碼的人，有33%人只花半小時猜出，18%的人花了2小時，5%花費數周才知道密碼。這些人透過Wi-Fi擁有者的名字（30%）、寵物名（28%）和孩子的名字（24%）猜出密碼。
該研究報告也發現，英國人忍受斷訊時間平均為3小時35分，僅有25%的人相信鄰居「不會偷用自己家的網路」。除了偷連鄰居家網路外，更有受訪者表示，還會跑到麥當勞連上Wi-Fi下載電視節目，或跑到前男友的房子外面偷連網路使用筆電。
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