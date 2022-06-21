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Switch Joy-Con飄移問題未解 英消費者協會喊話任天堂應調查

聯合新聞網／ 楊又肇

隸屬英國消費者協會的Which?，針對919名Nintendo Switch使用者進行調查，其中多達40%比例使用者表示經歷Joy-Con控制器操作時出現不正常漂移情況，而在這些人之中僅約73%比例曾與任天堂聯繫，但直到今日仍有不少人表示Joy-Con控制器有問題，因此英國消費者協會呼籲任天堂針對此問題進行調查。

Which?政策與宣傳總監Rocio Concha表示，相關研究數據顯示，Joy-Con控制器操作時的不正常漂移情況，至今仍困擾許多Nintnedo Switch使用者。而這些使用者往往必須自行承擔維修Joy-Con控制器的費用，或是在聯繫任天堂之後未能獲得良好修復服務，因此希望任天堂對於此項從2017年就開始傳出問題進行調查。

後續向Which?回應中，任天堂強調Joy-Con控制器發生此問題的比例相當小，同時也說明持續對Joy-Con控制器進行修正，更呼籲有類似情況的使用者可以向任天堂聯繫，將樂意提供相關協助，其中包含針對已經過保的Joy-Con控制器提供維修服務。

實際上，任天堂先前就曾針對Joy-Con控制器問題致歉，但並未說明是否提供後續解決辦法。而即便後續在新版Joy-Con控制器做了修正，依然存在相同問題，因此最終引發美國不少玩家發起集體訴訟，向任天堂提告。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

任天堂 英國

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