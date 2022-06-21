美國使用串流影音比例創新高 將趕上有線電視使用規模
依照尼爾森市調機構統計數據，顯示美國境內串流影音服務使用比例，在今年5月創下歷史新高，以31.9%佔比逐漸趕上有線電視目前維持的36.5%使用佔比。
從結果來看，有線電視依然是美國境內最大內容觀看來源，但相比上個月的36.8%佔比呈現下滑，而廣播電視使用佔比更從24.7%下滑至24.4%，而包含遊戲在內的其他內容使用佔比，則從上個月的8.2%下降至7.2%。
而5月間的串流影音服務使用佔比增加，顯然也與新節目內容上架有關，例如在5月27日於Disney+首映的《星際大戰》改編電視劇《歐比王·肯諾比》，以及在5月28日於Netflix上映的《怪奇物語》新一季內容，都在假日期間吸引不少人觀看，同時也連帶增加Disney+、Netflix使用比例。
其他數據方面，電視載具使用量再次下滑2.7%，並且創下歷史新低，顯示越來越多人透過手機、平板等裝置觀看影音內容，不再仰賴僅能在固定位置觀看內容的電視，而有線電視及廣播電視的收視率也下滑3.5%，至於Netflix使用佔比則從6.6%增加至6.8%，YouTube使用佔比則從6.1%增加至6.7%。
另外，由迪士尼取得主要控股的Hulu則從原本的3.3%增加至3.4%，亞馬遜的Prime Video則從2.5%增加至2.6%，而Disney+的使用佔比仍維持在1.7%，HBO Max的使用佔比維持在1%左右。至於包含蘋果旗下Apple TV+等串流影音服務的其他類別，使用佔比則從上個月的9.2%增加至9.6%。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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