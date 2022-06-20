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下單1個喇叭多送7組賺到了？買家怒業者多收錢逼你「10天辦理退貨」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自sonos 美國智能音響新創品牌「Sonos」因送錯客戶的訂單數量，又要求買家多付錢，並把音響退回而引發爭議。
圖擷自sonos 美國智能音響新創品牌「Sonos」因送錯客戶的訂單數量，又要求買家多付錢，並把音響退回而引發爭議。

美國主推智能音響的新創品牌「Sonos」最近因送錯客戶的訂單數量，又要求買家多付錢，並把音響退回而引發爭議。即時最後處理是替消費者提供額外費用的退款。而Sonos僅就多收錢部分提供退款讓有些顧客感到失望，認為他們沒有提供折扣給消費者，誠意處理他們為顧客所帶來的問題。

根據《THE VERGE》報導，兩位Sonos的使用者表示，他們個別在Sonos下單，一位訂了1個但卻收到3個；另一位則是買了一個Move揚聲器，但卻收到7個喇叭，隨後他們都被收取超過2,000美元（約6萬台幣）。這樣兩位消費者表示，Sonos最多只給他們10個工作天，要求客戶將多餘的產品寄回，直到他們獲得退款。

美國社群軟體Reddit一則貼文與回報都說，訂單數量異常不只有買Move的人，其它像買了Roam和Ray的使用者也都說他們收到了2-5個額外的喇叭，且都被收取了額外的費用。

為此Sonos寄出電子郵件給這次受影響的用戶，說明他們「被多收取費用」與「收到額外數量的商品」都是因為系統更新的緣故，導致部分訂單被多次重複處理。Sonos也要求他們的客戶將額外的喇叭與提供的預付費簽單一起寄回，他們將安排物流人員處理。

Sonos的資訊長Ruth Sleeter也公開道歉，並向受影響客戶表示：「任何超額訂單都將在申請退款後10天撥款到用戶的帳戶內。」而他們也會盡力安排物流士取貨，盡量不造成客戶的麻煩。

《THE VERGE》表示，他們不知道有多少用戶受到影響，或首次問題造成的時機點。但可以肯定的是這次的客服危機對Sonos來說並不好。而目前也還不清楚未退貨的用戶會有什麼結果。

但可以知道的是，Sonos可能不能向未將額外收到貨品的客戶收費。根據美國聯邦貿易委員會（FTC）公布的訊息指出，消費者不必為收到自己沒有訂購的貨品付款，且也不必退回未訂購的產品。而《THE VERGE》聯繫了Sonos想了解他們的回應，但沒有收到答覆。

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