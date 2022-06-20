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一人出遊也能很安心！Airbnb為單獨旅行者推出這些貼心服務

聯合新聞網／ 楊又肇

Airbnb宣布針對單獨旅行者推出更多安全服務，其中包含增加更多適用於單人入住的房源預訂選項。

雖然不少人會與親友一同旅行，但也有不少人選擇獨自一人踏上旅程，或是在出差時造訪特定地區，例如在Airbnb去年的數據，便顯示有26%比例的獨自旅行者透過Airbnb預訂房源，而在今年第一季更有超過50%長期住宿需求來自單獨旅行者。

因此針對越來越多人選擇單獨旅行情況，Airbnb將會自動針對預訂單人住宿房源，或是選擇共用房間的情況，增加預訂資訊分享介面，讓單獨旅行者能快速將住宿地址、預訂資訊如預約代碼、入住及退房時間等資訊分享給親友。

另外，新版介面也將加入更多關於房源入住注意事項，以利旅行者知曉更多應該留意細節，同時也將提供24小時客服熱線，甚至可讓旅行者在個人帳號添加緊急聯絡人資訊，以利發生緊急事故時，可由Airbnb主動聯繫。

目前這些功能將會先針對英語使用國家提供，未來也會加入支援更多語系國家地區使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Airbnb 房間

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