微軟在PC Game Pass添效能標示 讓玩家確認PC規格是否合用
針對PC Game Pass的更新，微軟將在遊戲內容說明標示效能表現，讓玩家可以直覺了解自己所使用的PC硬體是否能流暢執行遊戲。
此項功能最早是在去年底開始測試，目前則是以正式功能上線，讓玩家可以在使用PC Game Pass訂閱服務時，更直覺了解特定遊戲作品是否能在自己使用的PC硬體上流暢遊玩。
而若系統認為玩家所使用的PC硬體規格不足，玩家亦可參考遊戲標示的硬體規格需求，藉此針對不足之處進行升級。
從整體來看，微軟應該是透過眾多玩家遊玩體驗進行統計，因此系統標示可流暢遊玩情況，有可能是在低解析度畫質，或是最低可使用硬體規格，但至少可以讓玩家在實際下載遊戲以前，就能知曉自己所使用PC硬體能否順利執行，而不用特別花費時間下載遊戲內容。
此次更新同時也改善介面導覽，並且改善遊戲內容搜尋正確度，而搜尋結果也加入顯示EA Play與Ubisoft Connect服務收錄遊戲。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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