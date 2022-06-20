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Sony傳為PS5出代號「Hunt」控制器 可拆換類比搖桿和按鍵

聯合新聞網／ 楊又肇

Sony過去與Razer等業者合作打造專業控制器配件後，接下來似乎計畫推出代號「Hunt」的自有品牌客製化控制器，其中包含可拆換的類比搖桿、扳機按鍵等。

而此款客製化控制器將保留PlayStation 5設計風格，並且預期會在近期內推出。

在此之前，微軟已經針對Xbox主機使用需求，自行開發數款可高度客製化的控制器配件，Sony方面則是與Razer、SCUF Gaming，以及NACON等配件商合作，打造各類對應更靈敏操作，或是可客製化操作指令的控制器配件，但並未自行投入進階控制器配件設計。

或許是考量越來越多玩家對於操作靈敏度與客製化操作需求增加，因此Sony接下來也可能推出原廠設計的客製化控制器。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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