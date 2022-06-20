聽新聞
test
0:00 / 0:00
Sony傳為PS5出代號「Hunt」控制器 可拆換類比搖桿和按鍵
Sony過去與Razer等業者合作打造專業控制器配件後，接下來似乎計畫推出代號「Hunt」的自有品牌客製化控制器，其中包含可拆換的類比搖桿、扳機按鍵等。
而此款客製化控制器將保留PlayStation 5設計風格，並且預期會在近期內推出。
在此之前，微軟已經針對Xbox主機使用需求，自行開發數款可高度客製化的控制器配件，Sony方面則是與Razer、SCUF Gaming，以及NACON等配件商合作，打造各類對應更靈敏操作，或是可客製化操作指令的控制器配件，但並未自行投入進階控制器配件設計。
或許是考量越來越多玩家對於操作靈敏度與客製化操作需求增加，因此Sony接下來也可能推出原廠設計的客製化控制器。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
數位夯什麼
▪ 【快報】等到了！iPhone 14系列4款全外洩 4重點網友愛這款「背部很乾淨」
▪ 【周報】IE不能動…還有什麼值得我心痛！爆乳鋼琴家開衩秀琴藝
▪ 加速崩跌！比特幣失守2萬美元大關 2020年底以來首見
▪ WiFi是iPhone耗電元凶？ 網推1招最省電、遇2狀況才需關WiFi
▪ iPhone插進去會嚇醒！日清出「手機杯麵充電器」太逼真 鐵粉跪求開賣
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言