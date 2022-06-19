YouTube影片講錯1句話該怎麼辦？Google擬加入卡片式修正功能

已經上傳至YouTube的影片，如果發現內容上有錯誤的話，往往只能將影片下架，並且重新上傳重新編輯內容，但如果是其中一句話，或某個資訊有誤的話，目前Google似乎著手測試可在影片中加入更正訊息的功能，透過卡片形式顯示修正內容。

由於目前YouTube並未提供線上修剪影片內容的功能，僅提供將特定片段刪除，創作者如果因為一小部分內容有誤，導致要將部分片段移除，或是將影片內容下架，重新上傳修正後的影片內容，其實都會相當麻煩，甚至將影片下架後重新上傳，還會影響原本影片累積點閱，以及相關留言互動內容。

雖然創作者可以透過說明欄位加上注釋，但通常很容易被觀看者忽略，因此Google此次採用方式，讓創作者可在影片有誤片段插入卡片，並且在卡片上標注更正內容，以利觀看者檢視。

這樣的設計，將方便創作者針對已經上傳至YouTube的影片某個片段錯誤加入修正資訊，無須將整個影片下架。但目前可加入修正資訊僅一組，因此可視為是讓創作者修正影片中的小錯誤，若影片中出現太多需要修正內容，顯然還是會希望創作者將影片下架，並且重新編輯修正。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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