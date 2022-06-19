有品牌設計師加持！Meta要出「虛擬服飾」 可用在這3個地方

Meta執行長Mark Zuckberg宣布，將從下週開始於美國、加拿大、泰國與墨西哥地區推出名為「Meta Avatars Store」的數位設計師服裝店，讓使用者能在Facebook、Messenger及Instagram的虛擬人像，換上由各家設計師打造的時尚服飾。

首波合作設計品牌包含Balenciaga、Prada及Thom Browne等品牌，讓使用者在Meta預設提供免費服飾之外，可以有更多選擇。除了應用在Facebook、Messenger與Instagram，未來也將繼續擴展至虛擬實境場景。

不過，Meta目前並未透露這些由設計品牌推出的虛擬服飾具體價位，但Mark Zuckberg表示未來將會以開放平台形式，吸引更多開發者、創作者打造更多元的虛擬服飾，讓使用者能依照個人喜好選擇合適虛擬服飾。

Meta顯然希望參考過往貼圖、濾鏡商業模式，讓業者能結合虛擬服飾進行更多品牌宣傳，或是與創作者合力創造更大虛擬物品消費商機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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