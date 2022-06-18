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盼Twitter每日活躍人數增至10億 馬斯克可能放寬極端言論限制

聯合新聞網／ 楊又肇

在稍早透過線上形式與Twitter員工進行問答中，Tesla執行長Elon Musk強調將使Twitter的每日活躍用戶人數增加至10億人，同時也透露將放寬極端言論內容，藉此提高Twitter上發言自由度，但強調不會特別推廣此類內容。

Elon Musk表示，認為透過Twitter發表言論的方式相當適合表達自我，同時也說明考慮放寬極端言論內容限制，藉此接納更多意見表達，但強調不會特別推廣這些言論內容。

另外，Elon Musk也認為Twitter如果要獲得成功，至少要達成每日活躍用戶增加至10億人，同時也包含Twitter能否扮演更佳傳遞資訊流通的平台。而目前Twitter每日活躍用戶約在2.29億人，相比Elon Musk的期望數字明顯低了許多。

至於針對提高Twitter用戶人數與使用比重的方法，Elon Musk則表示可以參考微信 (WeChat)的作法，強調若能跟上微信將諸多日常生活所需服務整合在app內，勢必將能有效增加Twitter使用量。

在廣告營收方面，Elon Musk說明希望能提高廣告內容曝光量，但也強調不希望透過濫發廣告增加營收，另外也計畫改善Twitter假帳號、機器人帳號問題，讓Twitter上的真實互動比例可以大幅提高。

而對於未來是否收購Twitter，Elon Musk並未特別對此作說明，但以現行狀況來看，顯然還是會繼續完成此筆收購。不過，對於日後是否同時擔任Twitter執行長，Elon Musk顯然不是特別在意。

對於日前發信要求Tesla員工重返辦公室工作，進而引發Twitter員工擔心日後是否也必須全面恢復回到辦公室工作的模式，Twitter不久前重申公司在2020年宣布允許員工可永遠依照個人意願決定在家遠距工作，或是視需求回到辦公室工作的作法，顯然希望穩定員工軍心。

在此次線上問答裡，Elon Musk則表示如果員工在遠距工作下發揮相當高的辦公效率，似乎就沒有理由改變其工作模式，但自己會傾向回到辦公室工作。另一方面，Elon Musk也透露在收購Twitter之後，隨著相關成本控制與調整，可能會進行部分員工裁撤，但強調會透過查核相關工作績效，藉此保留有用人才，更透露將會保留遠距辦公的彈性，而非一昧要求員工重返辦公室工作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Twitter 馬斯克

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