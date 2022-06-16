IG傳災情網怨限動「看不完」 網曝解法籲：快更新

近期Instagram再傳出災情，許多網友表示已看過的限時動態總是一直出現在頁面上，讓用戶不堪其擾，目前官方已釋出更新，用戶在更新後即能恢復正常。

14日網友在「Dcard」發文提到，IG在更新後限時動態即使已瀏覽，也會重複跳出來，讓限時動態根本「看不完」，呼籲網友暫時不要更新。

許多網友跳出來留言，「是只要有新的限時動態，那一個人的就全部要重新看一遍，到底為什麼要改成這樣，而且用電腦也是…」、「已更新的後悔+1，一直重複的限時」、「我也有點完限時的強迫症，快瘋了」、「原來不只有我，早上起床看限動想說怎麼從頭看」。

不過IG在隔日趕緊釋出更新檔，用戶在更新到版本239.1之後就能復原。

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