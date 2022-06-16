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YouTube Shorts每月用戶突破15億 挑戰TikTok

中央社／ 舊金山15日綜合外電報導
YouTube Shorts每月用戶突破15億。 示意圖／路透
YouTube Shorts每月用戶突破15億。 示意圖／路透

影音平台YouTube今天宣布，旗下短影音服務YouTube Shorts每月可吸引超過15億用戶。YouTube Shorts如今可與中國字節跳動的短影音分享應用程式TikTok競爭。

法新社報導，TikTok去年9月底宣布活躍用戶突破10億人後，Alphabet旗下的YouTube以及Facebook母公司Meta也分別推出類似的Shorts和Reels功能。

目前YouTube Shorts上線還不到2年，主打長度不超過60秒的短影片。

YouTube產品長莫漢（Neal Mohan）表示：「Shorts功能真的很受歡迎，現在每月觀看的登錄用戶超過15億人。」

「我們知道，這項功能將繼續成為YouTube體驗進步過程中不可或缺的一部分。」

YouTube去年宣布提供總計1億美元的基金，用於「獎勵創作者」。他們的影片正是吸引大批用戶的關鍵。

YouTube還利用廣告技巧，協助創作者自平台內容獲得收入，並於2021年帶來數十億美元營收。

YouTube美洲區副總裁李威（Tara Walpert Levy）表示，創作者正採取「多平台形式」，利用YouTube上的 Podcast、短影片和直播功能。

李威指出，「這種方式已帶來實質成果；能同時上傳短影片和長影片內容的頻道，其整體觀看時間和訂閱人數成長都優於僅上傳單一格式的頻道。」

她還說，YouTube就是讓人們「展現創造力」的一站式商店。

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