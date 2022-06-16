Facebook越來越像TikTok不是錯覺！ Meta內部信曝「要用力抄」
Facebook「見賢思齊」其他社群對手的功能不是第一次，但這次能不能成功呢？
TikTok短影音勢如破竹稱霸各國成長最速排行，可以看出Meta在Facebook和Instagram狂推介面到格式都好像「致敬」TikTok的新功能 Reels。不論各位是否滿意對演算法助推之下，Reels充滿版面的現象？但至少Meta看來自認為做得還遠遠不夠。
Meta一份內部備忘錄流出，顯示主管對員工稱Facebook將一改在動態推播使用者主動追蹤的內容，而是變得像TikTok一樣，不論是誰發表的都會推送。備忘錄也提到，已經獨立出Facebook的Messenger app會重新整合起來，就像TikTok的私訊功能一樣。
外媒The Verge詢問發出這背備忘錄的Meta主管Tom Alison後，Alison回覆這是為了Meta執行長祖克伯最近在財務報告會議上發表的Facebook新目標是成為「探索引擎」。他顯示Facebook認知到了TikTok崛起對Facebook的威脅，也特別提到TikTok的私訊功能成長快速，以及觀察到TikTok即將獨立出「好友的影片」頁籤這兩件事。
現在TikTok優先推薦熱門內容以及好友內容的模式，將讓Facebook大幅改變動態的設計邏輯，不過先前Facebook對於Snapchat帶起來的限時動態風潮也是毫不猶豫地致敬，雖然在Instagram上比較成功，但在Facebook上應用成果也不算太差，只是另外抄Clubhouse抄得很快的音訊相關功能卻無疾而終，不知道這次把動態牆變成TikTok式推薦的嘗試是不是能如法炮製成功。
《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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