快訊

複製貼上麥當勞：俄羅斯山寨漢堡新滋味？

「無敵星星」失效？成大最新研究 確診中症童1個月後八成抗體都不足

Ubisoft曝《刺客教條》15週年活動 加碼喊9月未來新作消息

聯合新聞網／ 楊又肇

在稍早透過線上形式舉辦的《刺客教條》15週年慶活動，Ubisoft除了公布《刺客教條：維京紀元》全新遊戲模式「被遺忘的傳奇」、《刺客教條：起源》增加支援60fps顯示模式，並且推出《發現之旅：維京時代》內容與15週年慶活動專屬網站，另外更預告將在今年9月公布《刺客教條》未來發展方向。

而若沒意外的話，Ubisoft將可能揭曉去年證實存在，以「刺客教條：無限」為稱的遊戲作品，將由Ubisoft蒙特利爾與魁北克工作室共同開發，目標是讓玩家更容易體驗《刺客教條》宇宙，因此形式上可能會融入諸多《刺客教條》系列遊戲劇情，其中包含數個歷史故事內容，讓玩家可以了解《刺客教條》系列故事來龍去脈，而不會像是目前系列作品採各個歷史故事分散狀況呈現。

另一方面，Ubisoft也可能推出代號「Rift」的新作，其中可能是以《刺客教條：維京紀元》先前釋出的大型資料片「諸神黃昏的預兆」為基礎，並且以在《刺客教條：維京紀元》登場、阿拔斯帝國的無形者巴辛姆・伊本・伊沙克 (Basim Ibn Ishaq)為主角，故事背景則將設定在巴格達，並且以潛行在遊戲中進行行動，預期會在今年底或明年初正式推出。

而不少看法認為為「Rift」將會在「刺客教條：無限」之前推出，意味後者實際推出時程可能還會更晚。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

巴格達

延伸閱讀

離岸風電千億投資 准了

屋外發現一團棕色髒毛球被丟地上 細心照顧蛻變成「帥氣小黑豹」超反差

《電馭叛客2077》次世代銷量增長600％！新資料片內容外流再戰大洋區

法國政府禁止官員使用「電競」等英文用語 減少國民語言溝通隔閡

相關新聞

微軟即起告別IE… Edge還能用「相容模式」 最多沿用至這一年

從今天 (6/15)開始，微軟將終止所有IE瀏覽器支援，並且呼籲所有使用者轉向使用目前主要推行的Microsoft Edge瀏覽器。

爆乳鋼琴家化身安妮亞「性感辣媽」 毛衣開衩鏡中「全看光」

台灣YouTuber爆乳鋼琴女教師「小P」，頻道「Pan Piano」擁有超過300萬人訂閱，精湛琴藝加上傲人身材，被譽為「鋼琴女神」。近日，小P再度釋出新影片，這次她化身為人氣動畫《SPY×FAMILY》...

妻車上挖到10多年前MP4 一開機見「前女友清涼照」他嚇爆求救

3C產品通常都有使用壽命，多半淘汰後就很少會再拿出來使用，甚至會覺得已經無法使用。不過近日有一名男網友，翻到了一台10多年前的MP4，沒想到還能開機，但打開畫面卻讓他「倒大楣」，因為映入眼簾的是「前女友」桌布，讓他崩潰求助。

「放心！不會送命」《魷魚遊戲》現實版開拍確定 全球徵求456名參賽者

《魷魚遊戲》官方報名頁面分別有「美國」、「英國」、「全球」三個管道接受報名，若精通英語且想參賽的讀者不妨去官網試一試。 去年在全球爆紅的Netflix韓國影集《魷魚遊戲》除了在近日宣布將推出第二

YouTube每次播放都480P...他怒「1080P寫假的？」 網更慘：買Premium沒比較好

YouTube堪稱是全球瀏覽量最大的影音平台之一，許多網友會在YouTube上瀏覽、觀賞影音內容，但日前有一名網友發文抱怨，他發現明明影片有提供高畫質選項，但每次載入卻都自動播放低畫質影像，讓他不禁大

捷運牆上藏「LINE小盒子」 內行曝超酷用途：幾乎大站都有

LINE已成為大眾生活的一部分，日前網紅Allie發現在捷運站的高牆上居然掛著一個小小的LINE圖示，不禁好奇有何用處。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。