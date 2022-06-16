Ubisoft曝《刺客教條》15週年活動 加碼喊9月未來新作消息
在稍早透過線上形式舉辦的《刺客教條》15週年慶活動，Ubisoft除了公布《刺客教條：維京紀元》全新遊戲模式「被遺忘的傳奇」、《刺客教條：起源》增加支援60fps顯示模式，並且推出《發現之旅：維京時代》內容與15週年慶活動專屬網站，另外更預告將在今年9月公布《刺客教條》未來發展方向。
而若沒意外的話，Ubisoft將可能揭曉去年證實存在，以「刺客教條：無限」為稱的遊戲作品，將由Ubisoft蒙特利爾與魁北克工作室共同開發，目標是讓玩家更容易體驗《刺客教條》宇宙，因此形式上可能會融入諸多《刺客教條》系列遊戲劇情，其中包含數個歷史故事內容，讓玩家可以了解《刺客教條》系列故事來龍去脈，而不會像是目前系列作品採各個歷史故事分散狀況呈現。
另一方面，Ubisoft也可能推出代號「Rift」的新作，其中可能是以《刺客教條：維京紀元》先前釋出的大型資料片「諸神黃昏的預兆」為基礎，並且以在《刺客教條：維京紀元》登場、阿拔斯帝國的無形者巴辛姆・伊本・伊沙克 (Basim Ibn Ishaq)為主角，故事背景則將設定在巴格達，並且以潛行在遊戲中進行行動，預期會在今年底或明年初正式推出。
而不少看法認為為「Rift」將會在「刺客教條：無限」之前推出，意味後者實際推出時程可能還會更晚。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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