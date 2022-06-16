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蘋果攜手美國職業足球大聯盟 建立10年透過Apple TV直播賽事合作關係

聯合新聞網／ 楊又肇

除了今年在春季發表會上宣布攜手美國職業棒球大聯盟 (MLB)打造Apple TV+服務啟用第一個直播節目《Friday Night Baseball》，蘋果稍早更宣布與美國職業足球大聯盟 (MLS)合作，預計從2023年起透過Apple TV app獨家直播每一場賽事內容。

蘋果強調，此項合作將不受任何地區轉播禁令影響，同時也無須搭配傳統電視付費方案，即可透過Apple TV app觀看所有美國職業足球大聯盟與聯賽盃賽事內容，同時也能選擇觀看美國及加拿大男子職業足球聯賽MLS NEXT Pro，或是美國及加拿大青年足球聯賽MLS NEXT。

而此項合作將從2023年開始持續至2032年，並且僅透過Apple TV app獨家提供，服務內容還包含每週現場比賽回顧節目，以及比賽重播、精彩片段、分析，或是其他原創節目，其中更包含可讓球迷深度直擊喜愛球員和俱樂部的幕後花絮內容。

至於Apple TV+訂閱用戶則可免額外付費觀看，若球迷購買MLS全季套票的話，將可同時使用MLS串流服務觀看直播賽事，或是回顧精彩內容。在內容播報方面，所有MLS與聯賽盃賽事都將提供英語及西班牙語轉播員，在有加拿大球隊的賽事中也會提供法語播報服務。

蘋果預計會在未來幾個月內宣布可註冊時間，以及具體訂閱費用，另外也將公布完整MLS節目細節、全新賽事時程、轉播團隊等內容。

同時，內容將可透過在iOS裝置、Mac機種或Apple TV，以及包含三星、LG、Sony、Panasonic、TCL、VIZIO等品牌智慧電視，或是Amazon TV、Roku電視機上盒等裝置上的Apple TV app觀看，另外也能使用PlayStation、Xbox等遊戲主機，或是Chromecast with Google TV上的Apple TV app訂閱使用

從先前與美國職業棒球大聯盟合作，此次更宣布與美國職業足球大聯盟建立合作關係，蘋果顯然希望藉由賽事內容吸引更多人使用Apple TV服務，甚至未來也將進一步強化Apple TV+服務發展佈局。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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