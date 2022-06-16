邊開會邊玩「接龍」、「四子棋」！微軟擬在Microsoft Teams擴展遊戲
除了在Xbox平台持續擴展遊戲內容，微軟顯然也計畫讓Microsoft Teams服務成為未來遊戲內容擴展平台。
依照The Verge網站取得消息，微軟計畫在Microsoft Teams服務內增加諸如《接龍》 (Solitaire)、《Connect 4》四子棋、《Wordament》文字遊戲等內容，讓使用者能在線上互動期間一同遊玩，甚至可以在混合辦公模式經常仰賴線上會議情況下，透過小遊戲舒緩長時間開會的壓力。
相關消息指稱，目前微軟正在內部測試此功能，但不確定之後是否會成為正式對外提供使用功能。同時，以目前Microsoft Teams使用模式來看，微軟預期僅會在此服務平台提供輕量設計的休閒類遊戲，而不會加入像是《最後一戰》、《極限競速》等3A等級遊戲作品。
而如果此項功能成為正式項目，代表微軟未來不會僅將Microsoft Teams服務視為遠距辦公、混合工作型態所使用工具，將會成為更多人線上互動平台，而不會僅局現在工作用途，甚至也能用於聯繫遠方親友感情，或是進一步成為線上活動使用平台。
在近期發展中，微軟更將Microsoft Teams服務整合進Windows 11作業系統，讓所有人都能直接使用，即便功能與企業使用版本還是會有落差，但微軟顯然希望能透過Microsoft Teams服務連結更多人，並且讓此服務以更大規模平台形式持續發展。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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