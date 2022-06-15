「放心！不會送命」《魷魚遊戲》現實版開拍確定 全球徵求456名參賽者
《魷魚遊戲》官方報名頁面分別有「美國」、「英國」、「全球」三個管道接受報名，若精通英語且想參賽的讀者不妨去官網試一試。
去年在全球爆紅的Netflix韓國影集《魷魚遊戲》除了在近日宣布將推出第二季之外，也準備要推出讓實境真人版了！
該劇將在英國取景，將從全球徵求456名「說英語」的參賽者角逐456萬美元（約1.35億台幣）獎金，總共將拍攝10集內容。Netflix官方宣稱，這將是全球電視史上單次規模最大、人數最多、獎金也最多的真人實境秀，雖然詳細的遊戲內容還未公布，但基本上會以影集為主要靈感，並且加入新的遊戲讓參賽者挑戰。
事實上，去年美國知名YouTube頻道MrBeast就曾發起過非官方的《魷魚遊戲真實版》（$456,000 Squid Game In Real Life!），遊戲關卡跟影集幾近一樣，使用8天並號召456位參賽者，不過拍攝成本也高達350萬美元（約9685萬台幣，影集第一季成本2140萬美元），對YouTuber稱得上豪華製作了。
官方報名頁面分別有「美國」、「英國」、「全球」三個管道接受報名，若精通英語且想參賽的讀者不妨去官網試一試。喔，當然，實境秀跟影集不一樣，不會送命的。
《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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