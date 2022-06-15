爆乳鋼琴家化身安妮亞「性感辣媽」 毛衣開衩鏡中「全看光」

台灣YouTuber爆乳鋼琴女教師「小P」，頻道「Pan Piano」擁有超過300萬人訂閱，精湛琴藝加上傲人身材，被譽為「鋼琴女神」。近日，小P再度釋出新影片，這次她化身為人氣動畫《SPY×FAMILY》（間諜家家酒）中的人妻約兒，為觀眾帶來聽覺、視覺上的雙重饗宴。

《SPY×FAMILY》講述間諜佛傑、殺手約兒，和擁有讀心術的女孩安妮亞，三人各自懷有不可告人的秘密，卻意外成為家人後所發生的大小趣事，除了劇情好笑刺激，還有「最強蘿莉」安妮亞的加持，備受大人小孩喜愛。不少眼尖觀眾也發現，女主角約兒平時總是穿著一件紅色長版針織毛衣，背後卻開衩、露出美背的「小心機」，姣好身材意外引發熱烈討論。

這次，小P也穿上約兒的同款毛衣，彈奏由星野源演唱的動畫片尾曲《喜劇》，並再次掌握「流量密碼」，除了完美還原背後開衩，更在身後擺上大片落地鏡，好身材一覽無遺。

影片上傳短短不到一天的時間內，便突破20萬的觀看次數，粉絲們紛紛留言讚道，「這簡直是藝術」、「洋裝背後好像破了，希望她的背不會著涼」、「哇！欣賞演奏的全新體驗，小P永遠不會讓人失望，好愛小P」、「一如既往的完美，cosplay和演奏的完美結合」、「撇開cosplay不談，演奏簡直太優秀」。

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