微軟即起告別IE… Edge還能用「相容模式」 最多沿用至這一年

從今天 (6/15)開始，微軟將終止所有IE瀏覽器支援，並且呼籲所有使用者轉向使用目前主要推行的Microsoft Edge瀏覽器。

雖然目前IE瀏覽器依然可以繼續使用，但微軟強調目前最後一版更新為2020年7月釋出的11.388.19041.0版本內容，在沒有後續技術支援與安全更新支持下，可能會產生極大隱私安全風險，建議可以換成目前同樣有不少人使用的Microsoft Edge瀏覽器。

另一方面，雖然現有Microsoft Edge瀏覽器依然提供IE瀏覽器相容模式，但最終僅能提供使用至2029年，因此也呼籲開發者、企業在此過渡時期內將原本以IE瀏覽器相容為主設計的網路服務，儘快加入相容其他瀏覽器功能。

微軟最早在1995年8月推出第一版IE瀏覽器，並且隨著Windows作業系統市佔取得極大瀏覽器市場發展優勢，在2002至2003年間的市佔率甚至高達95%，一直到Google後續推出Chrome瀏覽器才改變市佔比重。

而在Windows 10推出之際，微軟開始構思調整IE瀏覽器引擎框架，藉此跟上市場主流採用技術，並且加快與Chrome瀏覽器競爭，因此在推出新版IE 11瀏覽器之餘，同時也推出全新架構設計的Microsoft Edge瀏覽器。

不過，由於後續發展考量，微軟最終捨棄原本Microsoft Edge瀏覽器採用架構，改用Google提出的Chromium瀏覽器架構，並且加上客製化設計，不僅能相容Chrome瀏覽器對應外掛程式，同時也能使用Microsoft Edge瀏覽器專屬外掛內容，另外更進一步與微軟自身軟體服務整合，藉此吸引更多人下載使用。

隨著新版Microsoft Edge瀏覽器持續發展，目前已經成為市場第二多人使用的瀏覽器，最多人使用的瀏覽器依然是Google Chrome，而第三名則是原本目標與IE瀏覽器市佔規模抗衡的Mozilla Firefox瀏覽器，但現在市佔差距不僅持續與Chrome瀏覽器拉開，甚至也被新版Microsoft Edge瀏覽器超越。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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