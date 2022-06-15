快訊

陳時中「咳起來骨頭會痛」 羅一鈞曝其他確診者情況

華視跑馬燈誤植戰爭、天災引發民眾恐慌 遭NCC裁罰100萬元

中國健康碼變電子鐐銬？河南防維權「被紅碼」事件

聽新聞
test
0:00 / 0:00

微軟即起告別IE… Edge還能用「相容模式」 最多沿用至這一年

聯合新聞網／ 楊又肇

從今天 (6/15)開始，微軟將終止所有IE瀏覽器支援，並且呼籲所有使用者轉向使用目前主要推行的Microsoft Edge瀏覽器。

雖然目前IE瀏覽器依然可以繼續使用，但微軟強調目前最後一版更新為2020年7月釋出的11.388.19041.0版本內容，在沒有後續技術支援與安全更新支持下，可能會產生極大隱私安全風險，建議可以換成目前同樣有不少人使用的Microsoft Edge瀏覽器。

另一方面，雖然現有Microsoft Edge瀏覽器依然提供IE瀏覽器相容模式，但最終僅能提供使用至2029年，因此也呼籲開發者、企業在此過渡時期內將原本以IE瀏覽器相容為主設計的網路服務，儘快加入相容其他瀏覽器功能。

微軟最早在1995年8月推出第一版IE瀏覽器，並且隨著Windows作業系統市佔取得極大瀏覽器市場發展優勢，在2002至2003年間的市佔率甚至高達95%，一直到Google後續推出Chrome瀏覽器才改變市佔比重。

而在Windows 10推出之際，微軟開始構思調整IE瀏覽器引擎框架，藉此跟上市場主流採用技術，並且加快與Chrome瀏覽器競爭，因此在推出新版IE 11瀏覽器之餘，同時也推出全新架構設計的Microsoft Edge瀏覽器。

不過，由於後續發展考量，微軟最終捨棄原本Microsoft Edge瀏覽器採用架構，改用Google提出的Chromium瀏覽器架構，並且加上客製化設計，不僅能相容Chrome瀏覽器對應外掛程式，同時也能使用Microsoft Edge瀏覽器專屬外掛內容，另外更進一步與微軟自身軟體服務整合，藉此吸引更多人下載使用。

隨著新版Microsoft Edge瀏覽器持續發展，目前已經成為市場第二多人使用的瀏覽器，最多人使用的瀏覽器依然是Google Chrome，而第三名則是原本目標與IE瀏覽器市佔規模抗衡的Mozilla Firefox瀏覽器，但現在市佔差距不僅持續與Chrome瀏覽器拉開，甚至也被新版Microsoft Edge瀏覽器超越。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

聯手微軟關係依舊！小島工作室澄清會與索尼持續合作 要大家不要擔心

圖文教你做／Google地圖實用新功能上線 一鍵秒查空氣品質、哪裡有火災？

微軟強化Xbox Game Pass 「今年到明年的每個月都有新遊戲」

期待！小島秀夫合作微軟 要把「腦海中的想像」變全新遊戲

相關新聞

微軟即起告別IE… Edge還能用「相容模式」 最多沿用至這一年

從今天 (6/15)開始，微軟將終止所有IE瀏覽器支援，並且呼籲所有使用者轉向使用目前主要推行的Microsoft Edge瀏覽器。

妻車上挖到10多年前MP4 一開機見「前女友清涼照」他嚇爆求救

3C產品通常都有使用壽命，多半淘汰後就很少會再拿出來使用，甚至會覺得已經無法使用。不過近日有一名男網友，翻到了一台10多年前的MP4，沒想到還能開機，但打開畫面卻讓他「倒大楣」，因為映入眼簾的是「前女友」桌布，讓他崩潰求助。

YouTube每次播放都480P...他怒「1080P寫假的？」 網更慘：買Premium沒比較好

YouTube堪稱是全球瀏覽量最大的影音平台之一，許多網友會在YouTube上瀏覽、觀賞影音內容，但日前有一名網友發文抱怨，他發現明明影片有提供高畫質選項，但每次載入卻都自動播放低畫質影像，讓他不禁大

捷運牆上藏「LINE小盒子」 內行曝超酷用途：幾乎大站都有

LINE已成為大眾生活的一部分，日前網紅Allie發現在捷運站的高牆上居然掛著一個小小的LINE圖示，不禁好奇有何用處。

聽見粉絲需求！《惡靈古堡8：村莊》添第3人稱視角 DLC新內容10月登場

CAPCOM在稍早舉辦的直播內容中，公布更多關於《惡靈古堡4 重製版》 (Resident Evil 4)具體細節，同時也宣布針對先前推出的《惡靈古堡8：村莊》推出擴充包，預計在10月釋出，預計加入第三人稱模式、傭兵模式，以及伊森之女新章節等內容。

《魔物獵人 崛起：破曉》曝光新影片 「黑蝕龍」等魔物再露臉發威

針對將於6月30日登上Nintendo Switch、Steam的《魔物獵人 崛起》付費超大型擴充內容《魔物獵人 崛起：破曉》 (MONSTER HUNTER RISE: SUNBREAK)，CAPCOM稍早公布新宣傳影片，同時也確定此次更新預計增加登場魔物。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。