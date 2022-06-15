妻車上挖到10多年前MP4 一開機見「前女友清涼照」他嚇爆求救

3C產品通常都有使用壽命，多半淘汰後就很少會再拿出來使用，甚至會覺得已經無法使用。不過近日有一名男網友，翻到了一台10多年前的MP4，沒想到還能開機，但打開畫面卻讓他「倒大楣」，因為映入眼簾的是「前女友」桌布，讓他崩潰求助。

一名男網友在臉書「爆廢公社」發文，他表示最近老婆不知道在車上哪裡翻出了一個10幾年前的MP4，結果居然還能開機，但他嚇到的是，因為裡面放著前女友的桌布，可見照片中前女友黑髮長至肩下，穿著細肩帶背心，隱約能感受女子氣質不凡。

這張前女友的「清涼照」，讓老婆超火大，原po崩潰的求救網友「現在老婆在回家的路上，我如果裝生氣回為什麼要亂看我的東西，然後釣竿背著趕快跑，不知道能不能活過今天」，但同時他也讚嘆「10幾年的MP4電池也太厲害」。

網友看完貼完笑翻，「先買花、戒指、算盤，回家一開門先送花送戒指，然後拿出算盤跪下，並說千錯萬錯都是我的錯，應該就可以立刻化險為夷…」、「有一種悲傷，一路好走」、「大哥...什麼人都可以惹，就是不能惹自己老婆，我建議你買個消夜回家吧」、「祝平安」、「希望你還可以看到明天的太陽，加油」。

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