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聽見粉絲需求！《惡靈古堡8：村莊》添第3人稱視角 DLC新內容10月登場

聯合新聞網／ 楊又肇

CAPCOM在稍早舉辦的直播內容中，公布更多關於《惡靈古堡4 重製版》 (Resident Evil 4)具體細節，同時也宣布針對先前推出的《惡靈古堡8：村莊》推出擴充包，預計在10月釋出，預計加入第三人稱模式、傭兵模式，以及伊森之女新章節等內容。

《惡靈古堡4 重製版》以2005年推出版本為基礎，除了以高解析度畫面呈現之外，更採用完全重製形式呈現，另外也加入支援透過PlayStation VR2遊玩，以及更符合現代化的操作遊玩模式。

而在此次重製內容中，則是進一步提高沉浸遊玩體驗，讓玩家可以更融入遊戲劇情氛圍。

在此次公布內容中，更包含將在10月28日推出《惡靈古堡8：村莊》的追加內容「溫特斯擴充包」 (Winter's Expansion)，其中將收錄能以「第三人稱視角模式」遊玩的全新模式，以及包含「傭兵模式 追加命令」與伊森‧溫特斯之女的新章節「蘿絲之影」。

其中，在「傭兵模式 追加命令」遊玩內容中，將可操作克里斯·雷德菲爾、海森伯格，以及身高超過290公分的蒂米斯特雷庫夫人等角色，並且能在限定時間內完成目標的規則下進行挑戰，甚至也會追加新關卡內容。

至於「蘿絲之影」新章節則會以第三人稱視角進行遊玩，故事則會設定在《惡靈古堡8：村莊》主劇情的16年後，玩家將扮演長大後的伊森女兒蘿絲瑪麗·溫特斯，並且菌主的記憶世界面對自己與生俱來的力量。

而可讓4-6名玩家進行死亡競賽的《惡靈古堡：逆轉》 (Resident Evil Re:Verse)，則將作為《惡靈古堡8：村莊》免費更新內容，將可操作《惡靈古堡》系列角色進行對戰。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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