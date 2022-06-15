《魔物獵人 崛起：破曉》曝光新影片 「黑蝕龍」等魔物再露臉發威
針對將於6月30日登上Nintendo Switch、Steam的《魔物獵人 崛起》付費超大型擴充內容《魔物獵人 崛起：破曉》 (MONSTER HUNTER RISE: SUNBREAK)，CAPCOM稍早公布新宣傳影片，同時也確定此次更新預計增加登場魔物。
其中，過去曾在《魔物獵人4》登場的「黑蝕龍」，以及棲息在新原野「密林」的「大名蟹」將再度登場，另外也將增加具有爆破屬性的妃蜘蛛亞種魔物。而過去在《魔物獵人Frontier》系列登場的「棘龍」，此次也會在《魔物獵人 崛起：破曉》中現身。
在此次增加的新原野「密林」中，同時也會增加諸如迅猛龍等小型魔物，以及可作為陷阱生物的貫通烏賊與石兵寄居蟹。
而在此次更新中，神火村村長「傅賢」將會以盟友身分參戰，並且能隨著完成盟友任務加深羈絆，在後續的重要調查任務中給予玩家協助
至於在今年夏季預計釋出的免費更新，則會加入迅龍稀少種「月迅龍」，以及新原野「塔之秘境」與稀少種魔物等內容，接下來更計畫在秋季與冬季釋出免費更新內容，直到2023年也會持續追加更新。
《魔物獵人 崛起：破曉》預計在6月30日登上Nintendo Switch、Steam，而體驗版則會在6月15日釋出，分別可透過Nintendo eShop及Steam下載，其中可率先體驗新原野「密林」內容，並且進行討伐「電龍」任務。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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