線上也要恐龍大爆發！《異域龍潮》多人對戰對抗壞壞恐龍 2023年登場

CAPCOM於稍早舉辦直播發表會上宣布，將在2023年推出線上團隊對戰動作遊戲《異域龍潮》 (Exoprimal)，預計登上PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Xbox One，以及Windows PC。

《異域龍潮》以2043年的近未來為背景，描述人類為了對抗從時空漩渦出現的恐龍，打造名為「利維坦」 (Leviathan)、可預測「恐龍爆發」現象的人工智慧系統，以及開發可對抗恐龍的動力裝甲服「強攻裝甲」，並且由玩家扮演對抗恐龍的「攻裝戰士」。

不過，遊戲中將會發現造成「恐龍爆發」現象，其實就是由艾比奧斯公司所開發「利維坦」人工智慧系統。

而在遊戲內容中，將包含「恐龍生存戰」等多種玩法，同時也將提供不同強攻裝甲進行強化，遊戲最多可同時加入10人進行對戰。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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