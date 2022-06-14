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YouTube每次播放都480P...他怒「1080P寫假的？」 網更慘：買Premium沒比較好

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友抱怨使用YouTube平台觀賞影片，明明具備高畫質選項，卻屢屢自動輸出低畫質內容。 示意圖／路透
一名男網友抱怨使用YouTube平台觀賞影片，明明具備高畫質選項，卻屢屢自動輸出低畫質內容。 示意圖／路透

YouTube堪稱是全球瀏覽量最大的影音平台之一，許多網友會在YouTube上瀏覽、觀賞影音內容，但日前有一名網友發文抱怨，他發現明明影片有提供高畫質選項，但每次載入卻都自動播放低畫質影像，讓他不禁大罵「到底有什麼障礙？YouTube是不是愈來愈爛？」

這名網友在PTT發文討論「YouTube畫質調整」問題，他表示每次使用YouTube觀看影片，預設畫質都是480P，令他不解的是，明明影片就有提供1080P，設定也已經調較高畫質了，連網路也是滿格狀態，「但它還是堅持給我480P」。

原PO直言，每次都要我親自打開調整畫質選單，調整為1080P才會轉換畫質，「有時候更爛，我都已經手動按1080P，結果還是卡在480P」，讓他怒喊「到底有什麼障礙？YouTube是不是愈來愈爛？」

文章一出，不少內行網友留言回應，「就是要手動指定畫質，其他自動設定都會『被省流量』」、「網路滿格跟畫質有什麼關係？網路訊號好跟網路傳輸品質穩定是兩回事」、「YouTube就是故意的，你就是拿它沒辦法，除非這個串流網站有競爭者出現」。

也有人抱怨道「YouTube問題，WIFI網速每秒7MB也能給自動的480P」、「手動調畫質早就變成反射動作了」，更有人直言「訂閱YouTube付費制Premium功能也沒有比較好」。

PTT YouTube

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