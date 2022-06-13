微軟強化Xbox Game Pass 「今年到明年的每個月都有新遊戲」

在此次「Xbox & Bethesda Games Showcase」直播內容中，Xbox業務負責人Phil Spencer強調持續強化遊戲內容體驗，並且與深入與日本等亞洲遊戲業者合作，同時也將活用Bethesda Games，以及動視暴雪持有遊戲內容，透過結合微軟旗下雲端技術等資源強化Game Pass訂閱服務，讓玩家可以從今年到明年期間的每個月都能獲得新遊戲內容體驗。

而在此次公布內容中，微軟更強調多款遊戲在上市時，就會透過Xbox Game Pass訂閱服務提供遊玩，另外也有諸多遊戲將可透過Xbox Game Pass Ultimate訂閱方案的Cloud Gaming雲端串流服務，在不同裝置上隨時遊玩。

同時，藉由取得Bethesda Games旗下遊戲資產，並且預計在2023財年完成收購動視報雪，進而大幅擴充旗下遊戲內容豐富度，微軟更預期能透過更完整遊戲體驗，擴展本身在遊戲市場發展佈局。

另外，除了宣布與小島秀夫合作，微軟此次也宣布與KOEI TECMO Games、ATLUS、網易遊戲等亞洲遊戲業者合作豐富內容，藉此吸引更多遊戲玩家支持，同時也預期藉由與更多地區遊戲業者合作內容，藉此提升Xbox在遊戲市場競爭優勢。

此次更宣布將在今年11月迎接《微軟模擬飛行》 (Microsoft Flight Simulator)系列遊戲推出邁入40週年，預計推出全新40週年紀念版本，將包含眾多粉絲喜愛的飛機陣容，其中包含多款直升機、滑翔機，乃至於空中巴士A310，同時也將收錄與343 Industries合作、來自《最後一戰：無限》的飛行載具「鵜鶘號」 (Pelican)追加內容。

此次公布遊戲陣容：

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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