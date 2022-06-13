全新《極限競速》登上Xbox Series X|S 藏這特效更像現實飆車
在稍早舉辦「Xbox & Bethesda Games Showcase」直播發表內容中，微軟公布由Turn 10工作室打造、首度登上Xbox Series X|S平台的《極限競速》 (Forza Motorsport)，預計在2023年春季推出。
《極限競速》採過去系列作品相同名稱推出，是2017年10月3日推出的《極限競速7》 (FORZA Motorsport 7)後續作品，並且將以Xbox Series X|S平台硬體效能，大幅提升物理模擬效果，另外也將導入以3D掃描的真實材質表現，藉此建構更真實的車輛及賽道面貌。
同時，除了加入即時光影追跡效果，更加入動態時間改變，以及車體損毀效果，讓玩家能有更擬真視覺感受。
目前《極限競速》將於2023年春季推出，將同步在Xbox Series X|S與Windows PC平台推出，同時遊戲上市當天也會列入Xbox Game Pass遊戲列表內容。
另外，針對目前在市場銷售的《極限競速：地平線5》 (Forza Horizon 5)，微軟則是宣布將在7月19日釋出與Mattel合作，以「Hot Wheels」 (風火輪)為主題的下載內容，將追加10台全新車輛，其中包含4台以等比例放大的風火輪車款，並且能在位於墨西哥的全新風火輪樂園，透過挑戰高空賽道解鎖特殊風火輪熱身賽。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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