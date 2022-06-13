Xbox獨佔角色扮演遊戲《星空》探索1000個行星 2023年推出
微軟與Bethesda Games在去年宣布推出的全新科幻題材作品《星空》 (Starfield)，稍早於「Xbox & Bethesda Games Showcase」直播內容公布長達15分鐘的實際遊玩影片，更確認將在2023年正式推出。
《星空》將在Xbox平台獨佔推出，由曾經打造《上古卷軸》、《異塵餘生》的Bethesda Game Studios製作，並且以角色扮演形式遊玩，讓玩家可自行創建代表個人的角色，並且在宇宙間進行探索。
除了可在遊戲中高度客製化個人外觀，遊戲內容還包含探索、蒐集、製作等遊玩要素，並且能在100個星系中超過1000個行星內進行探索，並且能建立個人前哨站作為基地，並且生產資源。
遊戲預計在2023年推出，而微軟預期後續還會公布更多細節。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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