快訊

太平島日軍鬼魂作祟？觀音聯手媽祖 神威鎮島

姓「蔣」是資產或包袱？ 蔣萬安秒答

期待！小島秀夫合作微軟 要把「腦海中的想像」變全新遊戲

聯合新聞網／ 楊又肇

在微軟稍早舉辦「Xbox & Bethesda Games Showcase」直播內容中，Xbox業務負責人Phil Spencer宣布將與日本知名遊戲創作者小島秀夫合作。

不過，雙方目前並未透露合作內容具體細節。

在小島秀夫說明中，則是強調在與微軟合作之下，已經著手製作自己一直想要創作的全新形態遊戲，其中將會整合微軟雲端運算技術等資源，並且將過去一直在自己腦海中的概念化成真實，同時也期待與微軟之間的合作。

若以小島秀夫的說法猜測，目前已經投入製作的遊戲內容，可能並非《沉默之丘》系列延續作品，或是改編內容，但有可能是日前曾表明希望製作的恐怖題材遊戲。而具體細節，顯然還是要等小島工作室或微軟日後公布消息為準。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

直播 日本

延伸閱讀

微軟小心了！蘋果傳出MacBook SE 攻Windows PC市場搶市占

P5R登微軟家機+PC！《女神異聞錄》系列3～5都將加入Xbox Game Pass

正式聯手！小島秀夫將與Xbox合作 借助微軟技術開發全新遊戲作品

傳小島秀夫恐怖遊戲新作名為《Overdose》《死亡擱淺》瑪瑪演員再度亮相

相關新聞

手滑挺蘋果？三星官方推宣傳圖 糗端出「瀏海螢幕」iPhone當亮點

想到「瀏海螢幕」你會想到哪個廠牌？三星（Samsung）和蘋果（Apple）難道又「相愛相殺」了嗎？日前三星在自家App上傳宣傳圖，沒想到被抓包疑似用iPhone的「瀏海螢幕」翦影當主圖，引起三星粉絲驚訝。

iPhone插進去會嚇醒！日清出「手機杯麵充電器」太逼真 鐵粉跪求開賣

每天爬不太起來，想要有個東西「醒腦」一下嗎？日本知名大廠日清食品（Nissin）推出創意概念產品「手機杯麵充電器」，整個模樣讓你一起床真的就會「驚醒」，讓不少鐵粉大讚超有趣，直呼「拜託開賣」。

好方便！亞馬遜AR可透過手機「試穿」名鞋 暫時只有這陣營才能用

亞馬遜宣布，將從即日起開放美國及加拿大的用戶，可以透過iOS裝置線上「試穿」包含Adidas、New Balance或Reebok等品牌鞋款。

捷運牆上藏「LINE小盒子」 內行曝超酷用途：幾乎大站都有

LINE已成為大眾生活的一部分，日前網紅Allie發現在捷運站的高牆上居然掛著一個小小的LINE圖示，不禁好奇有何用處。

微軟強化Xbox Game Pass 「今年到明年的每個月都有新遊戲」

在此次「Xbox & Bethesda Games Showcase」直播內容中，Xbox業務負責人Phil Spencer強調持續強化遊戲內容體驗，並且與深入與日本等亞洲遊戲業者合作，同時也將活用Bethesda Games，以及動視暴雪持有遊戲內容，透過結合微軟旗下雲端技術等資源強化Game Pass訂閱服務，讓玩家可以從今年到明年期間的每個月都能獲得新遊戲內容體驗。

全新《極限競速》登上Xbox Series X|S 藏這特效更像現實飆車

在稍早舉辦「Xbox & Bethesda Games Showcase」直播發表內容中，微軟公布由Turn 10工作室打造、首度登上Xbox Series X|S平台的《極限競速》 (Forza Motorsport)，預計在2023年春季推出。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。