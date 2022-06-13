期待！小島秀夫合作微軟 要把「腦海中的想像」變全新遊戲
在微軟稍早舉辦「Xbox & Bethesda Games Showcase」直播內容中，Xbox業務負責人Phil Spencer宣布將與日本知名遊戲創作者小島秀夫合作。
不過，雙方目前並未透露合作內容具體細節。
在小島秀夫說明中，則是強調在與微軟合作之下，已經著手製作自己一直想要創作的全新形態遊戲，其中將會整合微軟雲端運算技術等資源，並且將過去一直在自己腦海中的概念化成真實，同時也期待與微軟之間的合作。
若以小島秀夫的說法猜測，目前已經投入製作的遊戲內容，可能並非《沉默之丘》系列延續作品，或是改編內容，但有可能是日前曾表明希望製作的恐怖題材遊戲。而具體細節，顯然還是要等小島工作室或微軟日後公布消息為準。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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