《鬥陣特攻2》採免費玩吸新玩家 10月5日多平台開玩
暴雪娛樂在稍早舉辦的「Xbox & Bethesda Games Showcase」直播內容中宣布，預計在10月5日以免費形式開放遊玩《鬥陣特攻2》 (Overwatch 2)，將分別登上Windows PC、Xbox Series X|S、Xbox One系列、PlayStation 5、PlayStation 4，以及Nintendo Switch。
《鬥陣特攻2》將透過免費形式讓玩家體驗PvP遊玩模式，並且能使用全新英雄與地圖內容，預期讓所有玩家都能輕易遊玩此款遊戲，進而吸引更多人參與互動。
而暴雪娛樂更計畫在台灣時間6月17日凌晨1點舉辦《鬥陣特攻2》的線上發表活動，除了將公布即將登場的封測內容資訊，還將說明未來遊戲營運模式，以及賽季內容規劃等消息。
此次更宣布即將加入的新英雄「垃圾鎮女王」，同時也說明將針對已經擁有《鬥陣特攻》的玩家，免費提供《鬥陣特攻2》先驅組合包，其中包含兩個史詩造型，以及一個獨家先驅頭像，另外還有要等到10月5日之前才會公布的驚喜禮物內容。
若要獲得《鬥陣特攻2》先驅組合包，玩家必須在台灣時間6月24日凌晨1點以前持有《鬥陣特攻》遊戲內容，更必須在今年12月6日凌晨1點前登入遊戲，才能免費兌換先驅組合包。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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