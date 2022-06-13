《暗黑破壞神4》曝第5個職業「死靈法師」 2023年真的會上市！

在此次「Xbox & Bethesda Games Showcase」直播內容裡，暴雪娛樂展示《暗黑破壞神4》最新遊戲畫面，同時也公布第5個職業「死靈法師」 (Necromancer)，並且確定遊戲將在2023年推出。

另外，微軟也確定《暗黑破壞神4》將支援Xbox主機與Windows PC平台連線對戰，並且能與好友一同在遊戲合作探險。

而隨著此次公布第5個職業「死靈法師」特色，以及強調遊戲中高度客製化外觀設計，暴雪娛樂也確定會在2023年推出《暗黑破壞神4》，但並未公布具體時間細節。

在遊戲正式上市之前，預期暴雪娛樂還會公布更多關於《暗黑破壞神4》遊戲資訊。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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