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延續地下城的冒險 《我的世界：傳奇》將於2023年推出
微軟於「Xbox & Bethesda Games Showcase」直播內容中宣布，將推出《我的世界》 (Minecraft)系列全新動作戰略遊戲《我的世界：傳奇》 (Minecraft Legends)，預計在2023年推出。
《我的世界：傳奇》是繼2020年5月26日推出的《我的世界：地下城》 (Minecraft Dungeons)之後，由Mojang Studios再次打造的動作戰略遊戲，同樣將以《我的世界》遊戲元素打造廣大冒險世界，並且讓玩家進行探索。
遊戲預計在2023年推出，預計登上Xbox Series X|S、Xbox One系列機種，以及Windows PC平台。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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