手滑挺蘋果？三星官方推宣傳圖 糗端出「瀏海螢幕」iPhone當亮點

想到「瀏海螢幕」你會想到哪個廠牌？三星（Samsung）和蘋果（Apple）難道又「相愛相殺」了嗎？日前三星在自家App上傳宣傳圖，沒想到被抓包疑似用iPhone的「瀏海螢幕」翦影當主圖，引起三星粉絲驚訝。

日前三星在自家App推廣手機應用服務，三星的社群經理在主畫面貼出一張橫向的宣傳圖，沒想到上頭的手機圖形疑似為為「瀏海螢幕」的iPhone X或iPhone 11系列的外觀，而非三星手機。雖然官方事後已將宣傳圖改為挖孔螢幕，並發出聲明表示，為負責人在修改程式碼的過程出現錯誤。但原本發錯的宣傳圖都被網友截圖下來了。

三星日前在App宣傳自家應用服務，疑似誤用「瀏海螢幕」的iPhone外觀當宣傳圖。（翻攝自tizenhelp.com）

三星隨後已將宣傳圖改回挖孔螢幕手機外觀，並發出聲明表示，為負責人在修改程式碼的過程出現錯誤。（翻攝自gadgettendency.com）

這已非三星第1次「手滑」，2018年曾在官方推特上不小心用iPhone裝置發文，這次又誤用疑似擁有「瀏海螢幕」iPhone圖像，讓三星粉絲直呼「三星員工真的喜歡三星手機嗎？」並質疑如果連員工都不喜歡自家手機，要怎麼說服民眾購買三星手機呢？

三星在2018年也被抓包用iPhone在官方推特發文。（翻攝自推特MKBHD）

蘋果在2017年推出的iPhone X，當時也被笑稱有「瀏海螢幕」，同時也成為蘋果最大特徵。（翻攝自蘋果官網）

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