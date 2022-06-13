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好方便！亞馬遜AR可透過手機「試穿」名鞋 暫時只有這陣營才能用

聯合新聞網／ 楊又肇

亞馬遜宣布，將從即日起開放美國及加拿大的用戶，可以透過iOS裝置線上「試穿」包含Adidas、New Balance或Reebok等品牌鞋款。

此項服務將適用於iPhone 7系列以後機種，不僅能透過線上方式檢視鞋子外觀，更可透過擴增實境方式讓使用者虛擬「穿上」鞋子，並且以不同角度檢視鞋子穿在腳上的實際穿搭效果。

除了提供iOS裝置使用者確認鞋子實際穿搭效果，亞馬遜也透露接下來將會開放Android裝置使用者體驗此項功能。至於背後應用技術，預期採用iOS平台的ARKit資源，而在Android平台則顯然會使用ARCore技術設計。

在此之前，亞馬遜已經透過擴增實境方式，協助使用者確認預計採購家具在空間內的實際擺設效果，後續更利用擴增實境功能打造虛擬試妝功能，並且與L'Oréal等美妝品牌合作，讓消費者更容易透過電商平台購買美妝用品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境 品牌 電商

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