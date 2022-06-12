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影集＋遊戲擴充內容 Netflix傳將出《惡魔城》電玩遊戲

聯合新聞網／ 楊又肇

在稍早舉辦的Geeked Week 2022線上影迷活動裡，Netflix宣布諸多結合遊戲作品製作的影集，同時也宣布擴充旗下遊戲內容，希望持續透過結合遊戲元素吸引更多人使用旗下服務。

從早期結合遊戲作品元素打造改編電影、影集，顯然讓Netflix成功吸引更多遊戲族群用戶，藉由結合遊戲內容吸引更多遊戲粉絲觀看，或是透過遊戲延伸原創影集的故事劇情。

而這樣的作法，顯然也吸引不少業者跟進製作，例如目前Sony便希望透過旗下遊戲內容資產與電影、影集結合，進而創造更多獲利機會。

在此次Geeked Week 2022線上影迷活動裡，Netflix分別宣布與KONAMI合作，預計打造經典電玩遊戲《惡魔城》 (Castlevinia)改編動畫影集新作《惡魔城：夜曲》 (Castlevania: Nocturne)，另外也宣布與萬代南夢宮娛樂合作，並且由《鐵拳》系列製作人原田勝弘解說改編動畫影集《鐵拳：血脈》，此外更宣布與BioWare合作打造改編動畫《闇龍紀元：赦免》 (Dragon Age: Absolution)。

遊戲方面，則是宣布推出全新角色扮演遊戲《Shadow and Bone: Destinies》，以及包含《Too Hot to Handle》、《La Casa De Papel》、《The Queen’s Gambit Chess》、《Lucky Luna》、《Desta: The Memories Between》、《Reigns: Three Kingdoms》、《Terra Nil》、《Poinpy》、《Wild Things: Animal Adventures》、《Sonic Prime》、《Raji: An Ancient Epic》、《Spiritfarer》等遊戲內容。

從目前Netflix結合遊戲元素發展情況來看，顯然希望本身可以藉由遊戲元素催化更多發展機會，不僅能透過自身影片製作資源、串流平台服務規模吸引更多遊戲業者加入合作，透過影片內容延伸遊戲以外的內容體驗，同時也能以遊戲發行商角色與更多獨立遊戲開發商、製作人合作，透過遊戲內容吸引更多遊戲玩家。

即將登上Netflix的新影集內容：

即將登上Netflix的新遊戲內容：

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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