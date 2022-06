影集＋遊戲擴充內容 Netflix傳將出《惡魔城》電玩遊戲

在稍早舉辦的Geeked Week 2022線上影迷活動裡,Netflix宣布諸多結合遊戲作品製作的影集,同時也宣布擴充旗下遊戲內容,希望持續透過結合遊戲元素吸引更多人使用旗下服務。

從早期結合遊戲作品元素打造改編電影、影集,顯然讓Netflix成功吸引更多遊戲族群用戶,藉由結合遊戲內容吸引更多遊戲粉絲觀看,或是透過遊戲延伸原創影集的故事劇情。

而這樣的作法,顯然也吸引不少業者跟進製作,例如目前Sony便希望透過旗下遊戲內容資產與電影、影集結合,進而創造更多獲利機會。

在此次Geeked Week 2022線上影迷活動裡,Netflix分別宣布與KONAMI合作,預計打造經典電玩遊戲《惡魔城》 (Castlevinia)改編動畫影集新作《惡魔城:夜曲》 (Castlevania: Nocturne),另外也宣布與萬代南夢宮娛樂合作,並且由《鐵拳》系列製作人原田勝弘解說改編動畫影集《鐵拳:血脈》,此外更宣布與BioWare合作打造改編動畫《闇龍紀元:赦免》 (Dragon Age: Absolution)。

遊戲方面,則是宣布推出全新角色扮演遊戲《Shadow and Bone: Destinies》,以及包含《Too Hot to Handle》、《La Casa De Papel》、《The Queen’s Gambit Chess》、《Lucky Luna》、《Desta: The Memories Between》、《Reigns: Three Kingdoms》、《Terra Nil》、《Poinpy》、《Wild Things: Animal Adventures》、《Sonic Prime》、《Raji: An Ancient Epic》、《Spiritfarer》等遊戲內容。

從目前Netflix結合遊戲元素發展情況來看,顯然希望本身可以藉由遊戲元素催化更多發展機會,不僅能透過自身影片製作資源、串流平台服務規模吸引更多遊戲業者加入合作,透過影片內容延伸遊戲以外的內容體驗,同時也能以遊戲發行商角色與更多獨立遊戲開發商、製作人合作,透過遊戲內容吸引更多遊戲玩家。

