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捷運牆上藏「LINE小盒子」 內行曝超酷用途：幾乎大站都有

聯合新聞網／ 綜合報導
LINE Beacon高掛在捷運牆上，讓民眾好奇用途。圖擷自TikTok
LINE Beacon高掛在捷運牆上，讓民眾好奇用途。圖擷自TikTok

LINE已成為大眾生活的一部分，日前網紅Allie發現在捷運站的高牆上居然掛著一個小小的LINE圖示，不禁好奇有何用處。

Allie在TikTok發布影片，她在捷運站發現牆上有個LINE的圖示，看起來像是一個小盒子，且一般不容易察覺，好奇這有什麼用途。

網友們幽默表示，「那我是手機桌布的，難怪我找很久」、「我剛剛刪掉的app跑去那邊了」、「去按一下妳會看到妳的對話訊息」。

留言釣出專業網友回應那其實是「LINE Beacon」，「Line beacon廣告發送的裝置，手機靠近範圍就會發送廣告」、「廣告用的beacon」、「那個車站有藍芽推播，幾乎大站都有囉」。

據LINE官網說明，LINE Beacon是藍芽訊號發射裝置，以LINE Beacon設置地點為中心，當用戶在附近50公尺處，且有開啟GPS、藍芽及Beacon，就會在LINE投放品牌訊息給用戶，達到廣告效果。

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