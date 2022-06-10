LINE電腦版更新「字體變超小」 網曝1超簡單方法救救眼睛痛

社群軟體LINE電腦版出狀況！有網友抱怨，更新後字體改變，英文、數字都變小，讓他相當困擾。PTT網友則表示，只要自行手動設定，將字體改為「微軟正黑體」，就可解決此問題。

有網友在PTT發文表示，他的LINE電腦版更新後字體「怪怪的」，事後發現是預設字體改變，英文、數字都變小，崩潰表示「有沒有更新這什麼鬼字體的八卦？另外本來是什麼字體有人知道嗎？」

不少網友有一樣問題，留言「我也是這樣，眼睛快脫窗」、「真的超小，覺得要老花了嗎」，有網友提出解決辦法，表示「手動改回正黑體就好」、「進入左下的設定，把字體改為微軟正黑體」、「手動改字體就好了」。

根據網友建議，只要點開LINE「設定」，進入「基本設定」，就可將字體從「預設字體」改為「微軟正黑體」，改好以後再重新啟動LINE，即可完成改動。另外也可在「聊天」欄位，調整字體大小的選項。

商品推薦