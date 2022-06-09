IG更新「貼文置頂」、「30秒限動」 老用戶不滿嗆：先改回原樣

先前Instagram貼文頁面更新讓部分用戶非常不習慣，近日網友發現IG更新增加貼文置頂功能及延長單則限時動態時間，卻引來網友怨：「怎麼更新都一樣爛」。

網友在「Dcard」發文提到，她發現IG突然增加一些新功能，例如：單則限時動態由15秒延長至30秒、和臉書一樣貼文可以置頂。

不過許多網友仍不適應先前更新的功能，「還是覺得把抖音模式改掉比較實在」、「比較希望他們可以先把貼文介面變回原樣，已經被改快一個月了，真的醜」、「我真的不想要動態版面那麼醜…發出來照片上下都會變暗，字也要擠在照片那」、「能更新到最一開始的簡約模式我會最喜歡，最感恩」、「回不去了」。

另外部分網友的限時動態功能仍無更新，原PO補充：「我沒有特別設定欸，它突然就跑出來一個通知可以錄30秒，可以放跳舞影片真的很方便，沒有跳出來可能要再等等」。

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