三星粉哭哭！傳因這裝置 無法正常遊玩《暗黑破壞神 永生不朽》
就在《暗黑破壞神 永生不朽》陸續開放各個地區遊玩之後，部分使用三星手機的玩家均反應出現技術問題，其中包含遊戲中的紋理貼圖無法正常載入。
而暴雪娛樂方面很快地針對Reddit論壇反應內容做出回覆，證實使用Exynos處理器的特定三星手機可能會面臨此類問題，因此目前解決方法會先暫時限制這些三星手機下載遊戲，預計會在儘快完成修復後重新開放下載。
目前受影響機種，包含Galaxy S10系列、Galaxy Note 10系列等舊款旗艦手機，另外也有部分Galaxy S22系列機種使用者反應有相同問題，而諸如Galaxy A51 5G等中階手機也有類似問題發生，反而在Qualcomm處理器版本設計機種並未傳出類似問題。
除了發生部分使用Exynos處理器的手機無法遊玩，日前暴雪娛樂也決定取消在荷蘭、比利時兩地推出《暗黑破壞神 永生不朽》，原因在於這兩個國家在2018年立法禁止在遊戲內出現抽寶機制，尤其是透過金額交易換來的抽寶情況更是被視為賭博行為，因此無法以現有設計直接在這兩個國家地區提供。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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