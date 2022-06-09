對抗Sony新版PS Plus 微軟也想準備Xbox Game Pass「這服務」
Sony推出新版PlayStation Plus訂閱服務，藉此強化與微軟Xbox Game Pass訂閱服務競爭能力後，微軟似乎也計畫推出新服務作為反擊。
依照在多個網站撰寫內容的駐站作者Tom Henderson指稱，微軟計畫更新Xbox Game Pass訂閱服務，將會比照新版PlayStation Plus Premium訂閱服務加入遊戲試玩內容，讓使用者可在限定時間內搶先試玩新款遊戲作品。
不過，跟Sony提供試玩內容有些不同，微軟提供試玩內容可能會更偏重在獨立遊戲作品，藉此協助更多獨立遊戲內容吸引玩家遊玩，同時也能與Sony提供服務做出差異化。
而微軟最快可能會選在美國西岸時間6月9日舉辦的夏日遊戲節之前公布此項消息，其中更可能讓參與試玩的玩家可以獲得額外獎勵。此外，微軟似乎也準備將雲端遊戲服務帶到更多國家地區，同時也預期公布與電視業者合作消息。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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