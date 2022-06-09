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吃得到網紅餐點！Uber Eats這國家開放「跨區訂餐」

聯合新聞網／ 楊又肇

Uber Eats稍早宣布在美國推出全國範圍訂餐服務，讓使用者能從紐約、邁阿密、洛杉磯等美國境內15個主要城市跨區訂購特色餐點，並且將由FedEx (聯邦快遞)負責遞送。

雖然不同地區包裝方式會有差異，但基本上會透過快速冷藏方式包裝，確保在遞送過程以保冰方式維持鮮度。而遞送時間基本上會在5到7天左右，同時使用者也能透過掃描QR Code方式查詢解凍加熱方式。

至於遞送費用部分，以訂購位於洛杉磯的義大利麵餐廳Pasta Sisters提供派對餐點組合為例，從美國西岸寄到東岸紐約的餐點與遞送費用約為124.3美元。而除了目前預先開放的15個主要城市，Uber Eats表示日後還會增加更多城市選項，並且加入更多可供訂購餐點。

推出此項服務的用意，Uber表示希望讓使用者更方便透過Uber Eats服務，訂購位於其他城市的網紅餐點，或是再次品嚐過去曾在某個城市旅行所吃過的特色餐點，同時也能打破過去Uber Eats僅能針對特定送餐範圍提供服務的限制，並且讓Uber Eats創造全新服務模式。

不過，目前此項服務僅先在美國境內提供，暫時還沒有計畫在其他國家地區提供。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Uber 美國 洛杉磯

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