LINE傳訊息很卡？ 眾人指向1關鍵原因：沒一支手機是順的

LINE是許多人會使用的通訊軟體，不過近期有一名網友指出他使用LINE群組時會特別卡，就有人指出很大的可能是出在「群組」。

原PO在PTT上以「大家的LINE會很卡頓嗎？」為題分享，他最近使用LINE的時候會很卡，特別是進群組看訊息、打字也會卡，而且LINE佔了他手機6G多的空間，「這也太肥大了卸載後比較好，但一段時間又開始有一樣問題，想問大家有這狀況嗎？」

網友紛紛留言，「我是選照片等讀取要等很久，然後偶爾訊息跑不出來」、「容量不足」、「每天都要清理LINE的垃圾」、「13 Pro LINE吃了12GB，非常滑順」、「換電池後會改善」、「LINE圖片檔案現在很容易過期」、「該砍掉重裝了6GB耶」、「垃圾廣告軟體，應該被系統列為問題軟體」、「安卓卡到不行，蘋果好太多了，覺得不卡的一定不夠肥」、「13 pro LINE 28G 無感」、「問就是爛，LINE就是爛，而且iOS版的LINE已經寫得比安卓版好了，看看隔壁安卓LINE多慘，別再問這種問題要用就吞不要就別用」。

許多網友都指出是群組太多的問題，「社群聊天刪除就好了」、「不需要講機種，因為只要加入稍微熱門的社群、群組，水量多的話就算iphone13也撐不住，只要刪掉就可以復原了」、「無感是你沒有水量多的群組而已，你隨便加入幾千人社群，幾天後沒一支手機還是順的啦」、「社群＋1，進去社群的設定刪聊天記錄就順多了」、「群組的關係，暫存太多了，刪掉就好」。

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