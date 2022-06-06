台南Josh開心秀出全新身分證 坦言曾痛苦到想一覺不起

知名棒球評論網紅「台南Josh」（鄭毓倫）與經營「安柏小盒子」頻道的網紅Amber（黃琦雯）因熱愛棒球相識，並在去（2021）年7月登記結婚，眾人眼中郎才女貌的網紅夫婦，豈料僅結婚半年就傳出婚變，Amber被爆長期家暴丈夫Josh，兩人最終對簿公堂。事件爆發以來，Josh於昨（5）日首度在影片中娓娓道來事件經過和心境變化。

「結婚有拍影片，離婚也要拍一下，有人說，被老婆打又離婚，不低調處理，還敢拍影片喔？我自己是不覺得有什麼丟臉的，反而滿開心的」，網紅台南Josh於5日上傳「離婚日」影片，講述自己被家暴到離婚的事情始末，他全程面露微笑，看上去心情不錯，因為他總算在2日拿到新的身分證，代表離婚進度終於告一段落。

Josh秀出新身分證，坦言配偶欄位空了讓他鬆一口氣。圖擷自 Facebook

Josh透露調解情形，表示前妻Amber並沒有分到他的財產，但在調解過程中，對方一直出言挑釁，最終雙方只在離婚部分達成共識，經此一事，他也決定提告到底，不再和解。他還親身教學觀眾，其實離婚不一定要兩人一起去辦，在法院調解完成就等同離婚，只須拿著調解紀錄到戶政事務所補辦手續，就能取得全新的身分證。

Josh表示現在心境轉變了很多，看到Amber發表任何言論都能一笑置之，「在我這次去環島看棒球的路上，大部分都是我自己一個人在開車，我多了很多時間跟自己獨處和對話，所以我突然有個想法是，我好像應該專注在讓自己開心比較重要」。

回憶起先前遭受家暴的過程，他表示曾經一度憂鬱到想一覺不起，「之前那段時間，我過得非常痛苦，身體的傷害是其次，精神壓力才是最讓人窒息的，在這次事件被爆出來之前，其實類似的事情早就發生過很多次了，只是我沒辦法跟任何人講」，因為Amber經常檢查他的手機，也限制他不能與好友單獨出門，導致他幾乎沒有任何求助的機會，加上他不願讓家人得知此事，想維護Amber在他們眼中的形象，他自嘲道，「想想還蠻諷刺的，我的工作是講話給幾萬人，有時甚至是幾十萬人聽，當我面對到自己的家暴事件時，我竟然沒有辦法講給任何一個人聽」。

有些人質疑他肯定做了什麼才讓Amber動手，Josh駁斥道，「原因根本就不重要，因為她不是因為某件事情真的氣不過才對我動手，而是動手是她控制我的一個手段」，比如有一次他們去超商買涼麵，店員詢問是否需要筷子，Josh說要，Amber說不要，Amber就瞬間爆炸了，只因她認為兩人回答不一致非常丟臉。

還有網友問Josh為何選擇一再退讓，導致Amber變本加厲，他無奈回應，「我不退讓不行啊，我總不能打回去吧，如果我不退讓，接下來又是一連串的砸東西，用自己的生命威脅」，他也曾在一次爭吵過後，向Amber提議兩人一起去看婚姻諮詢，但仍被一口回絕。

Josh坦言，事件爆發後比起難過更多的是鬆了一口氣，因為終於有人知道他發生了什麼，如今生活也恢復自由，未來他將繼續履行夢想，走遍美國大聯盟的球場。網友觀看影片後也紛紛鼓勵，「正向面對的態度很棒，祝福未來一切順利」、「謝謝你讓我更了解家暴被害人中，常常被忽略的男性被害人是什麼摸樣，遇到了什麼困難與痛苦，謝謝你的勇敢」、「看到Josh勇敢地把自己被施暴的事講出來，讓大家更重視家暴的問題，真的很值得鼓勵」。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

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